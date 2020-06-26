На Шри-Ланке арестовали двух россиян за сбор мертвых жуков

Еще один фигурант дела госпитализирован

Фото: Reuters

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Суд в Шри-Ланке арестовал двух россиян, обвиняемых в сборе жуков, третий фигурант дела - зоолог из Ростова-на-Дону Александр Игнатенко – госпитализирован с язвой пищевода в местную больницу. Об этом сообщил агентству "Интерфакс" адвокат Георгий Сухов.

"Александр Игнатенко в связи с заболеванием находится в больнице, а двое других, к сожалению, в четверг взяты под стражу в суде и находятся в тюрьме. Обвинение, на мой взгляд, является незаконным и необоснованным, достаточных доказательств причастности к каким-либо преступлениям наших граждан не собрано, тем более – доказательств вины", - сказал Сухов.

Он отметил, что Игнатенко и его компаньоны изначально обвинялись в уничтожении 277 жуков. При этом, как сообщил Сухову ростовский зоолог, они не занимались ловлей и умерщвлением жуков, а подбирали вдоль дороги погибших особей, сбитых автомобилистами, фотографировали и описывали их.

Сторона защиты считает, что найденные доказательства по делу собраны с грубейшим нарушением закона, обыски у россиян проводились без присутствия переводчика, понятых, адвоката, без составления каких-либо протоколов.

По словам Сухова, все материалы дела, включая предъявленное обвинение, существуют только на сингальском языке.

Как заявил адвокат, после судебного заседания, прошедшего в четверг, компаньонов Игнатенко отправили в тюремную камеру, где также содержатся подозреваемые в терроризме, убийстве и изнасилованиях. Сам Игнатенко после госпитализации из-за язвы пищевода находится в больничной палате, где также проходят лечение 50 человек.

"За каждого жука просят несколько тысяч рупий, что в общем выходит на троих - больше чем два миллиона рублей. Им говорят - согласитесь на все обвинения, заплатите штраф, а иначе тюрьма", - добавил Сухов.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке будут судить российского зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, у которого обнаружили нескольких мертвых жуков. Он попал в тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны.

Как писал Игнатенко у себя на странице в фейсбуке в мае, его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в Шри-Ланке. По его словам, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

"Мы почти полтора месяца провели в тюрьме, из которых я неделю провел в тюремном госпитале со снова открывшейся язвой из-за очень острой тюремной еды. Остальное время мы провели на голом бетонном полу в одной камере с 86 местными заключёнными. Сейчас нас выпустили под залог из-за того, что в стране появилась проблема коронавируса", - сообщал Игнатенко.