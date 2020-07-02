Суд Шри-Ланки выпустил из-под ареста россиян по делу о сборе жуков

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Суд Шри-Ланки изменил меру пресечения в отношении двух россиян, ранее арестованных по делу ростовского зоолога Александра Игнатенко, обвиняемого в незаконном сборе жуков на территории этой страны. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Георгий Сухов.

"Сегодня утром суд принял решение об изменении меры пресечения на поручительство для Артема Рябова и Николая Килафяна. Найдены поручители из числа бизнес-сообщества Шри-Ланки, которые активно работают с Россией", - сказал защитник.

"Эти предприниматели пришли в суд, заявили свое личное поручительство за россиян, суд принял решение об освобождении из-под стражи, и сейчас их освобождают. Александр Игнатенко пока остается в больнице в связи с заболеванием", - отметил Сухов.

По его словам, следующее судебное заседание состоится 23 июля.

Как сообщалось, в Шри-Ланке будут судить зоолога из Ростова-на-Дону Александра Игнатенко, у которого обнаружили нескольких мертвых жуков. Он попал в тюрьму за нарушение действующего в этой стране запрета на сбор флоры и фауны. Позже стало известно об аресте еще двух россиян.

Как писал Игнатенко у себя на странице в фейсбуке в мае, его отпустили под залог из тюрьмы из-за ситуации с коронавирусом в Шри-Ланке. По его словам, ему необходимо заплатить штраф в размере 3 млн рублей, либо ему грозит до 40 лет лишения свободы.

Позже, его адвокат Георгий Сухов сообщил о том, что суд арестовал двух компаньонов Игнатенко, при этом ростовского зоолога госпитализировали из-за язвы пищевода. Как пояснил Сухов, трое россиян обвинялись в уничтожении 277 жуков. При этом, по словам Игнатенко, они не занимались ловлей и умерщвлением жуков, а подбирали вдоль дороги погибших особей, сбитых автомобилистами, фотографировали и описывали их.