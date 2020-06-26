Астронавты перевыполнили план при замене аккумуляторов на внешней стороне МКС

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен в ходе выхода в пятницу в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) провели успешные работы по модернизации ее энергосистемы, сообщило НАСА.

Выход в космический вакуум астронавтов начался в 7:32 по времени Восточного побережья США (14:32 по Москве), когда их скафандры в шлюзе МКС были переведены в режим автономного питания.

В ходе работ на внешней стороне станции Кэссиди и Бенкен успешно демонтировали четыре устаревших никель-водородных аккумулятора, которые накапливали и распределяли энергию, собираемую от солнечных батарей, и установили вместо них два более мощных литий-ионных на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

При этом астронавты перевыполнили план работ, сняв четвертый старый аккумулятор, который планировалось демонтировать в ходе последующего их выхода в открытый космос 1 июля. По данным НАСА, в ходе него астронавты должны установить на внешней стороне станции еще один новый литий-ионный аккумулятор.

Работа по модернизации энергосистемы на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и была продолжена в январе.

В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Сложные ремонтные работы проводились как по правому, так и по левому борту ферменной конструкции станции.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.