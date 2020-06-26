Астронавты НАСА вернулись на МКС после выхода в открытый космос

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен в пятницу успешно завершили выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) после проведения работ по модернизации ее энергосистемы, сообщило НАСА.

Выход астронавтов в космический вакуум начался в 07:32 по времени Восточного побережья США (14:32 по Москве). Приблизительно через шесть часов они вернулись в шлюз Quest американского сегмента МКС.

В ходе работ на внешней стороне станции Кэссиди и Бенкен успешно демонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые накапливали и распределяли энергию, собираемую от солнечных батарей, и установили вместо них два более мощных литий-ионных на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей.

При этом астронавты перевыполнили план работ, сняв дополнительно два старых аккумулятора, которые планировались демонтировать в ходе последующего выхода в открытый космос 1 июля. По данным НАСА, в ходе него астронавты должны будут установить на внешней стороне станции еще один новый литий-ионный аккумулятор.

Работа по модернизации энергосистемы на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и продолжилась в январе.

В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Сложные ремонтные работы проводились как по правому, так и по левому борту ферменной конструкции станции.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.