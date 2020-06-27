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Число жертв коронавируса в мире превысило 494 тысяч человек

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 субботы по московскому времени достигло 494 181 человека, увеличившись за сутки на 5 357, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Сутками ранее этот показатель равнялся 6 640.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 субботы насчитывалось 9 801 572 инфицированных COVID-19, рост за сутки составил 214 803 против 178 112 по состоянию на 8:00 минувшей пятницы, излечились 4,94 миллиона человек.

Более миллиона инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США – 2 467 554 (125 039 скончавшихся, 670 тысяч выздоровевших), Бразилии – 1 274 974 (умерли 54 971, вылечены 702 тысячи).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на миллион жителей планеты составил 63,8. В США на миллион человек скончались 386 человека, в Бразилии – 264.

коронавирус COVID-19

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