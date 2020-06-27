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Совет ЕС призвал законодательно ограничить наличные платежи

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Совет Европейского союза призвал Еврокомиссию улучшить правовую базу финансовых расследований в ЕС для борьбы с организованной преступностью.

В том числе, Совет ЕС предлагает возобновить обсуждение с государствами ЕС ограничения платежей наличными деньгами на уровне Евросоюза; рассмотреть необходимость совершенствования правовой базы для виртуальных активов.

Оценки показывают, что доходы от организованной преступности в ЕС достигли 110 млрд евро в год, а уровень конфискации остается очень низким. Поэтому финансовые расследования имеют первостепенное значение для ЕС в деле предотвращения организованной преступности и терроризма и борьбы с ними.

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