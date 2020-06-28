Запуск ракеты Vega с 53 микроспутниками отложен из-за непогоды

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями отменен планировавшийся в воскресенье запуск легкой ракеты Vega Европейского космического агентства с 53 коммерческими микроспутниками, сообщила французская компания-оператор Arianespace.

Следующая попытка запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане будет предпринята в понедельник.

Космические аппараты массой до 150 кг, принадлежащие 21 коммерческому заказчику из 13 стран, предназначены для проведения дистанционного зондирования Земля, телекоммуникации, различных научных исследований и испытания технологий.

Нынешний запуск ракеты Vega, который планировалось осуществить еще в марте, является первым стартом с космодрома Куру после начала пандемии коронавируса. Он проводится в рамках программы SSMS (Small Spacecraft Mission Service) по выводу на орбиту малых коммерческих спутников.