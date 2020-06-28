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Индия и Китай начали укреплять спорный участок границы после столкновения военных

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Индия и Китай ведут работы по укреплению участка демаркационной линии между двумя странами в восточной части гималайского региона Ладакх в районе долины реки Галван, передает в воскресенье агентство Associated Press со ссылкой на данные спутниковых снимков.

Фотографии были обнародованы на этой неделе компанией Maxar Technologies, базирующейся в американском штате Колорадо.

Строительство идет в том районе Линии фактического контроля - демаркационной линии между двумя государствами, где в ночь на 16 июня в столкновении индийских и китайских военных погибли десятки человек.

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AP отмечает, что с индийской стороны демаркационной линии идет возведение ограждений. На китайской стороне, между тем, ведется расширение аванпоста в конце дороги от баз КНР, расположенных дальше в глубине китайской территории.

Однако еще 22 июня, напоминает AP, командиры армий обеих стран договорились о взаимном выводе войск из этого спорного района.

В ночь на 16 июня произошло столкновение индийских и китайских военных на Линии фактического контроля - демаркационной линии между двумя странами - в восточной части гималайского региона Ладакх. В результате него есть жертвы с обеих сторон - индийцы потеряли 20 солдат, китайцы, как сообщала индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, - 35.

Как заявлял представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, инцидент произошел на китайской стороне границы, куда незаконно вторглись индийцы. В Пекине также утверждали, что Индия первая нарушила статус-кво в регионе.

Индийская сторона, наоборот, заявляет, что инцидент был спровоцирован действиями именно китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в мае. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе. 5 июня индийские и китайские командиры договорились о комплексе мер по деэскалации напряженности в регионе, однако затем последовало столкновение 16 июня.

Территориальные споры между КНР и Индией в 1962 году привели к китайско-индийской пограничной войне.

Индия Китай

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