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Лукашенко назвал Белоруссию единственным оставшимся союзником России

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Белоруссия остается единственным союзником России в сложившейся геополитической обстановке, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Единственный союзник, который остался у России, - Беларусь", - заявил Лукашенко на встрече с активом Минской области. Фрагмент его выступления показали в эфире государственного телеканала "Беларусь-1".

"Мы у России вторые покупатели газа после немцев. Мы перерабатываем огромное количество их нефти. Конечно, они не хотят потерять Беларусь и экономически, но больше всего - политически. Потому что, потеряв Беларусь, будет сильнейший удар по внутренней политике России", - заявил глава государства.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия

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