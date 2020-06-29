Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:04Заразились
на 28.06В России 634 437+6 791В мире 9 979 535+177 963

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Выступление Лукашенко, визовые нововведения, завершение поисков проавышей школьницы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лукашенко выступил перед активом Минской области. В речи он прокомментировал задержание кандидата в президенты Виктора Бабарико, отношения с Россией, а также характер пандемии коронавируса.

- Пропавшая три дня назад школьница обнаружена мертвой в Тульской области. 13-летнюю девочку нашли в лесопосадке вблизи поселка Бородинский.

- Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы. С 60 странами у России действует безвизовый режим, еще 53 страны - страны ЕС, Индия, Китай, Турция и др. - смогут оформить электронную визу на краткосрочные поездки до 16 дней. Кроме того, будут упрощены условия поездок для иностранцев-родственников россиян.

- Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве. Число умерших от коронавируса в столице увеличилось до 3761. В мире число погибших превысило 500 тыс. человек, заразилось более 10 млн.

Новости по теме

Новости

12 человек погибли, 10 пропали без вести при наводнении в Китае

Более 10 млн человек по всему миру заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тыс.

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса

Лукашенко усмотрел рукотворный характер в пандемии коронавируса

Лукашенко назвал Белоруссию единственным оставшимся союзником России

Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк

Лукашенко заявил, что в РФ "поняли", почему "прихлопнули" газпромовский банк

Что произошло за день: воскресенье, 28 июня

Глава Англиканской церкви в ответ на протесты в США напомнил, что Христос не был белым

Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Трамп заявил, что РФ полностью переиграла администрацию Обамы, за что ее исключили из G8

Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

Штат Миссисипи последним в США решил избавиться от символа конфедератов на флаге

Индия и Китай начали укреплять спорный участок границы после столкновения военных

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');