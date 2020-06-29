Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Выступление Лукашенко, визовые нововведения, завершение поисков проавышей школьницы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Лукашенко выступил перед активом Минской области. В речи он прокомментировал задержание кандидата в президенты Виктора Бабарико, отношения с Россией, а также характер пандемии коронавируса.

- Пропавшая три дня назад школьница обнаружена мертвой в Тульской области. 13-летнюю девочку нашли в лесопосадке вблизи поселка Бородинский.

- Граждане 113 стран с января смогут въезжать в РФ без бумажной визы. С 60 странами у России действует безвизовый режим, еще 53 страны - страны ЕС, Индия, Китай, Турция и др. - смогут оформить электронную визу на краткосрочные поездки до 16 дней. Кроме того, будут упрощены условия поездок для иностранцев-родственников россиян.

- Еще 23 пациента с коронавирусом скончались в Москве. Число умерших от коронавируса в столице увеличилось до 3761. В мире число погибших превысило 500 тыс. человек, заразилось более 10 млн.