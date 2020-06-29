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Напавшие на фондовую биржу Пакистана оказались сепаратистами

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Четверо боевиков, совершивших в понедельник нападение на Фондовую биржу в пакистанском городе Карачи, ликвидированы, сообщили журналистам в местной полиции; по предварительным данным, атаковавшие биржу люди были представителями сепаратистской организации.

В настоящее время полицейские выясняют, не удалось ли кому-нибудь из террористов, скрыться с места происшествия. В городе введен режим тревоги.

В результате нападения боевиков погибли два человека, трое получили ранения. Сотрудников биржи удалось эвакуировать. В свою очередь пакистанский телеканал Geo News со ссылкой на источники в больницах Карачи передает, что в местные клиники доставили семь погибших и двух раненых в результате атаки. Среди погибших, по данным телеканала, - четыре охранника и полицейский.

Согласно предварительной информации, нападение на Фондовую биржу Пакистана совершили боевики из Армии освобождения Белуджистана (военизированная сепаратистская организация, выступающая за независимость провинции Белуджистан).

Карачи Пакистан Фондовая биржа Пакистана

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