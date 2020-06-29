В Карачи террористы напали на Фондовую биржу Пакистана

Есть раненые и погибшие, в полиции утверждают, что все боевики застрелены

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В Карачи четверо предполагаемых террористов напали на Фондовую биржу Пакистана, сообщают газеты Dawn и Jang, ссылаясь на данные полиции. Напавших убили, сейчас в здании и его окрестностях проводится зачистка.

В понедельник утром вооруженные люди забросали гранатами вход в здание биржи и открыли стрельбу. Полицейские вступили с ними в перестрелку. Затем у убитых подозреваемых изъяли огнестрельное оружие и гранаты. Из здания биржи людей вывели через задний ход.

Полицейский хирург Карар Ахмед Аббаси сказал газете Dawn, что в результате нападения семь человек были ранены, в том числе сотрудники полиции. Их увезли в больницу. Также в больницу доставили пять погибших. Среди пострадавших был охранник биржи, отмечает Jang. По предварительным сведениям Dawn, погибли как минимум двое гражданских.

BBC News отмечает, что до сих пор неясно, сколько было напавших и какую организацию они представляли.

Биржа выпустила заявление о том, что ситуция еще не завершена. Директор биржи Абид Али Хабиб рассказал, что боевики остановились на парковке, оттуда дошли до входа и открыли беспорядочную стрельбу, в том числе по охранникам.

Губернатор провинции Синдх Имран Исмаил осудил нападение.