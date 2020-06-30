Сенаторы получат доступ к разведывательным документам о приписываемых выплатах РФ талибам

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Сенаторы получат доступ к разведывательным документам, связанным с сообщением о приписываемой причастности России к нападениям талибов (движение "Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) на американских военнослужащих в Афганистане, сообщает The Hill.

"Насколько я понимаю, сенаторам будет предоставлен доступ к многочисленным документам (...) в защищенном помещении", - цитирует издание сенатора Лизу Мурковски.

Ранее лидер сенатского меньшинства Чарльз Шумер призвал директора Национальной разведки Джона Рэтклиффа и директора ЦРУ Джину Хаспел проинформировать всех сенаторов об опубликованных американскими СМИ сведениях, что Россия якобы предлагала афганским боевикам щедрые вознаграждения за атаки на американских военных.

"Нам нужно знать, была ли эта информация сообщена президенту Трампу. Если да, то когда", - сказал Шумер.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также попросила Рэтклиффа и Хаспел проинформировать всех членов Палаты представителей.

Как сообщалось, в понедельник Белый дом в закрытом режиме проинформировал восьмерых лидеров конгресса "по деликатным вопросам разведки", в частности, о том, был ли президент Дональд Трамп информирован по данной проблеме.

Ранее New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждают, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако тот пока не решил, как следует реагировать.

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

В понедельник Трамп заявил, что американская разведка не посчитала информацию о приписываемой России причастности к нападениям на военных США достоверной.

"Разведка только что сообщила мне, что они не нашли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ее мне или вице-президенту (Майку Пенсу - ИФ). Возможно, это еще одна сфабрикованная мистификация, связанная с Россией, сделанная с помощью фальшивых новостей New York Times в попытке выставить республиканцев в плохом свете", - написал Трамп в твиттере.

Белый дом в понедельник заявил, что разведслужбы США все еще проверяют информацию СМИ. "Их достоверность еще будут оценивать", - сказала на брифинге представитель Белого дома Кейли Макэнани.