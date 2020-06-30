Пентагон объявил об отсутствии доказательств "сговора" Москвы с талибами

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Минобороны США не располагает данными, которые подтверждали бы сообщения о "сговоре" российских спецслужб с афганскими талибами (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) против американцев, заявил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"На сегодняшний день министерство обороны не располагает доказательствами, подтверждающими недавние утверждения, содержащиеся в сообщениях от неустановленных источников", – говорится в распространенном заявлении чиновника.

Он отметил, что Пентагон "продолжает оценивать разведданные о том, что российские сотрудники ГРУ были вовлечены в злонамеренную деятельность против сил США и коалиции в Афганистане".

Хоффман подчеркнул, что США самым серьезным образом относятся к безопасности своих сил в Афганистане и во всем мире, и принимают меры "по предотвращению ущерба от потенциальных угроз".

Ранее глава Нацразведки США Джон Рэндклифф заявил, что его ведомство будет расследовать сведения из публикаций The New York Times, а любую утечку секретной информации он расценивает как преступление.