Разведка США расследует информацию в статье NY Times о талибах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Преступлением и угрозой силам США и международной коалиции в Афганистане назвал директор Национальной разведки США Джон Рэндклифф утечку секретной информации.

Заявление Рэндклиффа прозвучало на фоне публикации The New York Times о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

"Защита американских и коалиционных сил является важнейшим приоритетом как для президента, так и для разведывательного сообщества. Утечка любой секретной информации нарушает жизненно важную межведомственную работу по сбору, оценке и смягчению угроз и ставит под угрозу наши силы. Это, проще говоря, преступление", - говорится в распространенном заявлении Рэндклиффа.

Глава нацразведки также отметил, что они все еще "расследуют предполагаемые разведывательные данные", упомянутые в СМИ, добавив, что "несанкционированное раскрытие информации теперь ставит под угрозу нашу способность когда-либо узнать полную историю этих утверждений". С аналогичным заявлением выступила директор ЦРУ Джина Хаспел.

В субботу Рэндклифф заявил, что президента Дональда Трампа "не ставили в известность о разведданных, касающихся тех, о которых писала The New York Times".

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

В то же время, как утверждает телеканал CNN, ссылаясь на информированного источника, американские разведслужбы якобы информировали президента Трампа о "сговоре" России с талибами еще весной текущего года.

С учетом серьезности информации весной сотрудники Совета национальной безопасности провели совещание, чтобы обсудить "возможные варианты ответа", включая санкции против России, если данные разведки будут настолько достоверны, чтобы доложить президенту, сказал источник.