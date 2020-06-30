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Разведка США расследует информацию в статье NY Times о талибах

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Преступлением и угрозой силам США и международной коалиции в Афганистане назвал директор Национальной разведки США Джон Рэндклифф утечку секретной информации.

Заявление Рэндклиффа прозвучало на фоне публикации The New York Times о том, что российская военная разведка якобы предлагала талибам (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

"Защита американских и коалиционных сил является важнейшим приоритетом как для президента, так и для разведывательного сообщества. Утечка любой секретной информации нарушает жизненно важную межведомственную работу по сбору, оценке и смягчению угроз и ставит под угрозу наши силы. Это, проще говоря, преступление", - говорится в распространенном заявлении Рэндклиффа.

Глава нацразведки также отметил, что они все еще "расследуют предполагаемые разведывательные данные", упомянутые в СМИ, добавив, что "несанкционированное раскрытие информации теперь ставит под угрозу нашу способность когда-либо узнать полную историю этих утверждений". С аналогичным заявлением выступила директор ЦРУ Джина Хаспел.

В субботу Рэндклифф заявил, что президента Дональда Трампа "не ставили в известность о разведданных, касающихся тех, о которых писала The New York Times".

В воскресенье Трамп написал в твиттере, что "никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

В то же время, как утверждает телеканал CNN, ссылаясь на информированного источника, американские разведслужбы якобы информировали президента Трампа о "сговоре" России с талибами еще весной текущего года.

С учетом серьезности информации весной сотрудники Совета национальной безопасности провели совещание, чтобы обсудить "возможные варианты ответа", включая санкции против России, если данные разведки будут настолько достоверны, чтобы доложить президенту, сказал источник.

США Афганистан Талибан Джон Рэндклифф

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