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Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине
Полицейский во время протестов против закона о безопасности на улице Гонконга
Фото: Reuters

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) во вторник принял Закон о национальной безопасности Гонконга, сообщило гонконгское издание South China Morning Post.

Издание, ссылаясь на свои источники, сообщило, что закон был принят единогласно 162 членами ПК ВСНП.

Рассмотрение законопроекта, представленного сессией ВСНП в мае, было начато комитетом в воскресенье. По информации источников, закон будет обнародован во вторник во второй половине дня по каналам агентства Синьхуа и вступит в силу в среду.

Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран, Вашингтон ввел визовые ограничения в отношении китайских чиновников.

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