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Председатель КНР подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник подписал Закон о национальной безопасности Гонконга, сообщило агентство "Синьхуа".

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Закон определяет обязательства центрального правительства страны и ответственность властей Гонконга за обеспечение национальной безопасности специального административного района, предусматривает наказание за четыре основных вида преступлений: сепаратистскую деятельность, подрыв государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Ранее во вторник он был принят Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП).

Решение о принятии закона по Гонконгу вызвало волну критики в адрес Пекина со стороны США и западных стран.

КНР Китай Гонконг Си Цзиньпин

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