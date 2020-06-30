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Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Молдавии в ходе спецоперации обнаружен незаконно работающий мини-завод, который выпускал вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ, сообщила во вторник пресс-служба молдавской Генпрокуратуры.

"В Зоне безопасности на берегу Днестра, в 50 км от Кишинева, действовал подпольный вертолетный завод. На нем проводилась сборка вертолетов, схожих по модификации с Ка-26. Вертолеты незаконно экспортировались на рынок стран СНГ. Большинство задействованных в производстве вертолетов, включая организаторов и руководство предприятия, являются жителями Приднестровья", - говорится в сообщении.

В ходе обысков было найдено более 10 вертолетов, находящихся на разных этапах готовности. "На них не было документов о происхождении, при этом часть - явно ручного производства", - уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело о подготовке контрабанды летательных аппаратов, наказание по этой статье предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Молдавия СНГ

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