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Бизнесмен заявил, что молдавские силовики приняли макеты за настоящие вертолеты

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Молдавский предприниматель Юрий Чебан опроверг заявления прокуратуры о том, что он подпольно производил вертолеты для экспорта в страны СНГ.

В открытом письме Чебана к согражданам и правоохранительным органам, опубликованном в четверг, говорится, что именно ему принадлежат патенты "на различные технические решения, отрабатываемые на макетах фюзеляжей, принятых силовиками за вертолеты, на макетах, собранных с нуля, при чрезвычайно скудных финансовых возможностях".

Чебан утверждает, что он и его коллеги "ни от кого не скрывались и ничего не скрывали, а в ангаре были натурные (объемные) макеты корпусов летательных аппаратов, на которых размещались и компоновались отдельные узлы и детали для поиска оптимального решение их взаимодействия".

"В случае успешных технических испытаний, разработки необходимой технологической документации, прохождения сертификации, наши узлы и детали могли бы быть использованы для производства дешевых летательных аппаратов, столь необходимых различным госслужбам и органам - МВД, МЧС, лесным хозяйствам и фермерам, обрабатывающим большие земельные участки", - сообщил он.

Предприниматель заявил, что "прокуроры прекратили работу группы энтузиастов по созданию возможностей сборки в Молдавии небольших вертолетов для малой гражданской авиации". Он отметил, что "прокуроры "сбивают" молдавские вертолеты на уровне идеи".

В понедельник Генпрокуратура Молдавии сообщила, что "прокуроры обнаружили подпольный цех, который производил вертолеты для нелегальных поставок в страны СНГ". Согласно сообщению, на подпольном предприятии в 50 км от Кишинева действовал подпольный вертолетный завод, на котором собирали вертолеты, схожие по модификации с "Ка-26".

Было возбуждено уголовное дело по фактам подготовки контрабанды летательных аппаратов.

Молдавия Юрий Чебан

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