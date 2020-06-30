США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.

Это решение означает, что американский бизнес не сможет закупать продукцию Huawei и ZTE за счет средств федерального фонда объемом более $8 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.

Средства фонда "более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или других видов поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых этими компаниями", говорится в пресс-релизе FCC.

"Как Huawei, так и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партии Китая и военными органами страны, - написал глава FCC Аджит Пай в твиттере. - Мы даем четкий сигнал: правительство США и FCC не могут позволить и не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей".

Региональные американские компании, работающие в сельской местности, активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.

Вашингтон утверждает, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в Штатах для шпионажа в пользу Пекина. Huawei, однако, отвергает эти обвинения.