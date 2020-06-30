Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:39Заразились
на 30.06В России 647 849+6 693В мире 10 302 052+156 261

США официально признали Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Федеральная комиссия по связи США (FCC) официально отнесла китайские Huawei Technologies Co. и ZTE Corp. к компаниям, представляющим угрозу для государственной безопасности Соединенных Штатов.

Это решение означает, что американский бизнес не сможет закупать продукцию Huawei и ZTE за счет средств федерального фонда объемом более $8 млрд, предназначенного для развития телекоммуникационных услуг в сельской местности.

Средства фонда "более не могут использоваться для приобретения, поддержания, усовершенствования, модификации или других видов поддержки любого оборудования или услуг, предоставляемых этими компаниями", говорится в пресс-релизе FCC.

"Как Huawei, так и ZTE имеют тесные связи с Коммунистической партии Китая и военными органами страны, - написал глава FCC Аджит Пай в твиттере. - Мы даем четкий сигнал: правительство США и FCC не могут позволить и не позволят китайской Компартии использовать уязвимости американских телекоммуникационных сетей".

Региональные американские компании, работающие в сельской местности, активно использовали дешевое оборудование Huawei и ZTE, однако после решения FCC им придется заменить оборудование китайских компаний в своих сетях.

В ноябре 2019 года члены FCC приняли предварительное решение об отнесении Huawei и ZTE к компаниям, несущим в себе угрозу госбезопасности США, а 30 июня оно было утверждено и вступает в силу немедленно.

Вашингтон утверждает, что телекоммуникационное оборудование Huawei используется в Штатах для шпионажа в пользу Пекина. Huawei, однако, отвергает эти обвинения.

Huawei ZTE Китай США FCC Аджит Пай

Новости

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Шестеро претендентов на пост президента Белоруссии собрали подписи для регистрации

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Россия не вошла в список стран, гражданам которых разрешат въезд в ЕС с 1 июля

Подпольный цех по производству вертолетов обнаружили в Молдавии

Председатель КНР подписал закон о нацбезопасности в Гонконге

Пандемия коронавируса

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине

Зеленский поручил готовиться ко второй волне эпидемии COVID-19 на Украине
Экономический кризис

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Cirque du Soleil подал заявление о защите от банкротства

Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа с потенциалом пандемии

Китайские ученые обнаружили новый тип свиного гриппа с потенциалом пандемии

Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Пентагон объявил об отсутствии доказательств "сговора" Москвы с талибами

Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине

Закон о национальной безопасности Гонконга принят в Пекине
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');