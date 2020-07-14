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Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года

В связи с этим запуск 5G будет отложен на 2-3 года и обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов

Великобритания запретила Huawei создавать в стране сети 5G до 2027 года
Фото: Reuters

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Премьер Великобритании Борис Джонсон и министры его кабинета во вторник приняли решение запретить китайской компании Huawei до 2027 года участвовать в развертывании британских сетей 5G, сообщает телеканал Sky news.

Это решение было принято на заседании Совета национальной безопасности Великобритании.

Sky news отмечает, что на такой вердикт повлияли санкции США против Huawei в мае, когда Вашингтон попытался лишить компанию доступа к компьютерным чипам на основе американских технологий. Вследствие этого возникли опасения, что Huawei начнет использовать ненадежные чипы: в результате британский Национальный центр кибербезопасности пришел к выводу о потенциальных угрозах систем Huawei для Великобритании. В свою очередь, отмечает телеканал, Джонсон согласился с этой оценкой.

"Нам нелегко далось это решение, и я должен быть честен о последствиях этого решения для каждого района нашей страны – с развертыванием 5G будут задержки", - заявил британским депутатам министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Оливер Доуден.

Он уточнил, что запуск 5G будет отложен на 2-3 года и обойдется в дополнительные 2 млрд фунтов стерлингов.

В ответ в Huawei призвали британские власти пересмотреть это решение и заявили, что Лондон поддался давлению Вашингтона.

"К сожалению, наше будущее в Соединенном Королевстве было политизировано: дело здесь в торговой политике США, а не в безопасности (Великобритании - ИФ)", - заявил представитель британского отделения компании Эд Брюстер.

В январе Лондон предоставил Huawei ограниченную роль в своих будущих сетях 5G, но с учетом санкций Вашингтона против этой китайской компании британские чиновники полагали, что она больше не может быть надежным поставщиком. Кроме этого, Джонсон столкнулся с сильным давлением со стороны Соединенных Штатов и некоторых британских законодателей, требующих запретить использование оборудования Huawei по соображениям безопасности.

Посол Китая в Лондоне Лю Сяомин ранее в июле предупредил, что отказ от сотрудничества с Huawei пошлет "очень плохой сигнал" китайскому бизнесу.

Великобритания Борис Джонсон Китай Huawei 5G

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