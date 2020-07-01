Споры политиков оставили Латвию без регулирующего проституцию закона

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Из-за разногласий политиков с 1 июля в Латвии перестанет существовать регулирование, позволяющее применять административное наказание за незаконную проституцию.

В настоящее время Кодекс административных правонарушений республики за нарушение правил об ограничении проституции предусматривает штраф в размере от 350 до 700 евро для физических лиц и от 700 до 1400 евро для юридических лиц.

Правила кабинета министров предусматривают, что проституцией запрещено заниматься несовершеннолетним. Лицу разрешается предлагать или предоставлять сексуальные услуги за плату только в том помещении, которое является его собственностью или на которое он заключил договор аренды. При этом запрещается заниматься проституцией, если упомянутое жилое помещение находится ближе, чем в 100 метрах от учебного заведения или церкви, в нем находится несовершеннолетний или против этого возражают другие лица, проживающие на этой жилплощади или в конкретном доме.

Кроме того, запрещено объединяться в группы, чтобы предлагать и предоставлять сексуальные услуги за плату.

Также запрещено предлагать и рекламировать сексуальные услуги в интернете, СМИ, за исключением изданий эротического характера, а также через посредничество других лиц.

Планировалось, что 1 июля в Латвии вступит в силу новый закон об административной ответственности, поэтому Кодекс административных нарушений утратит силу.

Законопроект предусматривает, что административные правонарушения, применимые в случае их совершения санкции и компетенция должностных лиц определяются в законах, регулирующих соответствующий сектор, или в обязательных правилах самоуправлений. Однако в отношении проституции подобный закон так и не был введен.

Парламентский секретарь Министерства внутренних дел Сигне Боле пояснила агентству BNS, что министерство несколько лет готовило законопроект об ограничении проституции, в котором среди прочего оговаривались бы санкции за незаконное предоставление сексуальных услуг.

Окончательный вариант этого законопроекта попал в рабочую повестку правительства в феврале этого года. Однако 25 февраля, будучи не в состоянии прийти к соглашению по ряду вопросов, например, о том, кого следует наказывать - поставщика или получателя сексуальных услуг, - министры решили не передавать законопроект об ограничении проституции на рассмотрение Сейма.

Сложившаяся ситуация обсуждалась на заседании правительственной коалиции в минувший понедельник, и премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил партнерам по коалиции представить свои предложения по законопроекту об ограничении проституции до 13 июля, сообщила Боле.

По ее словам, из-за разногласий политиков законопроект об ограничении проституции в ближайшее время, скорее всего, принять не удастся.

"Даже если партнеры по коалиции все же успеют договориться об окончательном варианте законопроекта, а правительство рассмотрит законопроект этим летом, к сожалению, Сейм в ближайшее время отправится на летние каникулы", - отметила Боле.

Она добавила, что сфера проституции все же не так актуальна в контексте остальных правонарушений, и усомнилась в том, что с 1 июля латвийцы начнут массово заниматься этим ремеслом.

Боле сообщила, что в 2018 году к административной ответственности за нарушения в этой области были привлечены 53 человека, а в прошлом году - 67 физических лиц и одно юридическое лицо.

Она отметила, что, несмотря на отсутствие административного регулирования, уголовная ответственность за сутенерство остается в силе.