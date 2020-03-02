Правозащитники предложили отменить наказание за проституцию

Они также предложили перестать наказывать за возбуждение ненависти к "социальным группам", все это поправки к проекту КоАП

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Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Правозащитные организации направили в Минюст замечания к проекту нового КоАП и предложили, в частности, прекратить преследование за проституцию и за возбуждение ненависти к неопределенному понятию "социальная группа". Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, составленный в ПЦ "Мемориал" при участии "ОВД-Инфо" и комитета "Гражданское содействие".

Минюст опубликовал проект нового кодекса 30 января 2020 года, но принимал комментарии к нему по 27 февраля. Объекм документа превысил 800 страниц. Юрист правозащитного центра "Мемориал" Татьяна Глушкова заявила, что давать на изучение и анализ такого объема текста 20 рабочих дней - это "профанация" общественного обсуждения.

В частности, правозащитники предложили отменить административное наказание за оказание секс-услуг. Как рассказала изданию директор движения "Серебряная роза" Ирина Маслова, существование этой статьи в КоАП способствует коррупции, а отношение к проституции как к правонарушению сводит к минимуму шансы секс-работниц найти легальную работу, поскольку они числятся в особом списке МВД. "Были случаи, когда секс-работницам по этой же причине не одобряли кредиты. Более того, это влияет и на их детей — после проверки родственников их часто не берут в высшие учебные заведения или на службу", - сказала она.

Юристы "Мемориала" также предложили исключить формулировку "социальная группа" из статьи о "возбуждении ненависти либо вражды" из-за пола, расы или национальности. Правозащитники указали, что понятие "социальной группы" не определено, поэтому россиян могут привлекать за возбуждение ненависти к социальной группе полицейских или представителей власти, но не к ЛГБТ.

"Согласно комментарию Верховного суда, "представители власти" не образуют уязвимую группу, однако сейчас мы видим очевидное злоупотребление этой статьей со стороны правоохранительных органов", - прокомментировал глава информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. Он отметил, что статью применяют крайне выборочно.

Комитет "Гражданское содействие" предложил исключить из КоАП административное выдворение мигрантов, которое в кодексе обозначено как "дополнительное наказание", на практике часто превращается в основное. Руководитель "Гражданского содействия" Светлана Ганнушкина считает, что это слишком серьезная мера, которую сегодня применяют без учета тяжести нарушений и общественной опасности. Правозащитники предложили четко сформулировать критерии для принятия решения о выдворении.

Также Минюсту предложили отменить ответственность за пропаганду "нетрадиционных сексуальных отношений" среди несовершеннолетних, поскольку это усиливает стигматизацию ЛГБТ и поощряет гомофобию. Как объяснила создатель группы поддержки ЛГБТ-подростков "Дети 404" Елена Климова, суды могут счесть пропагандой "буквально все что угодно". По ее словам, сейчас ЛГБТ-подростки в России страдают от неприятия себя и внутренней гомофобии, это приводит к попыткам самоубийств или беспорядочным связям, а запрет пропаганды мешает психологам или учителям им помочь.

Также правозащитники предложили исключить ответственность за распространение информации о наркотиках "без цели склонения к употреблению". Это позволит исключить преследование, к примеру, продавца из киоска, в ассортименте которого оказались трусы с принтом конопляного листочка, или исключить цензуру в СМИ, которые пишут о заместительной терапии.

"Мемориал" предложил отменить ответственность за "непредставление сведений" НКО-"иногента" и за продолжение деятельности НКО-"иноагента", в отношении которой принято решение о приостановлении. Юрист ПЦ Татьяна Глушкова объяснила, что закон об иноагентах затрудняет работу организации: "Подготовка упомянутых отчетов оттягивает на себя человеческие ресурсы, а малейший недосмотр оборачивается штрафом минимум в 100 000 рублей".

Также "Мемориал", "ОВД-Инфо" и "Гражданское содействие" предложили поправки и в Процессуальный кодекс об административных нарушениях. В частности, они предложили включить туда возможность пересмотра административных дел по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Также они предложили отсчитывать срок административного задержания с момента фактического задержания и учитывать период транспортировки в ОВД.