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NYT назвала посредника при предполагаемых контактах талибов с РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Основным посредником приписываемых России контактов с афганскими боевиками движения "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи, пишет газета New York Times.

По данным издания, в сообщениях американской разведки Азизи был назван "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, которые осуществляли нападения на американских военнослужащих.

Эти данные, отмечает газета, подтверждаются десятком американских и афганских официальных лиц.

Азизи якобы собирал наличные деньги в России, которые описываются в разведывательных документах как многократные выплаты в "сотни тысяч долларов" и, согласно сообщениям, переправлял их в Афганистан для выплат боевикам.

Как сообщает New York Times, около полугода назад Национальный директорат безопасности Афганистана провел обыски в офисах нескольких бизнесменов как в Кабуле, так и в Кундузе на севере страны, которые, как считается, были связаны с российскими вознаграждениями талибам, более 10 человек было арестовано.

"Целью операции был Рахмат Азизи, который долгое время ездил в Россию и обратно и говорил, что работает там, но никто не знал, чем он занимается", - сказал изданию заместитель главы провинциального совета Кундуза Сафиулла Амири.

По его словам, к тому времени, когда прошли обыски, Рахмат уже бежал.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В воскресенье Трамп написал в твиттере: "Никто не предоставлял информацию и не говорил ни мне, ни вице-президенту (Майку - ИФ) Пенсу или главе аппарата Марку Медоузу о так называемых атаках на наши войска в Афганистане со стороны русских, как об этом со ссылкой на "анонимные источники" сообщало это фейковое СМИ The New York Times".

Достоверность сообщения о якобы плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Эти утверждения являются ложью. Если в Соединённых Штатах Америки специальные службы продолжают быть подотчетны президенту, тогда я предлагаю ориентироваться на соответствующее заявление президента Трампа, который уже дал оценку этим публикациям", - сказал Песков журналистам в понедельник.

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