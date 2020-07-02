Трамп не счел нужным предпринимать ответные действия на разведданные о сговоре РФ с талибами

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Белый дом не планирует предпринимать незамедлительные действия в ответ на сообщения разведки о сговоре России с боевиками движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщило издание The Washington Post со ссылкой на представителей администрации президента.

По данным представителей администрации, президент США Дональд Трамп не считает разведданные достоверными и "требующими конкретных действий".

Директор Белого дома по связям с общественностью Алисса Фарах в свою очередь отметила, что отчеты разведки не являются подтвержденными, а также критически отнеслась к тому, что "разведданные просочились выборочно".

Накануне советник президента США Роберт О'Брайан заявил, что некоторые из высокопоставленных сотрудников разведки сочли достаточно достоверной информацию о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане, и предупредили Пентагон и его союзников для принятиямер по защите американских сил в Афганистане, а также разработки вариантов реагирования на российскую операцию.

"Если в конечном счете это будет доказано или будет соответствовать тому, во что мы верим, у нас должны быть варианты решения (вопроса - ИФ) с русскими", - заявил О'Брайан в эфире телеканала Fox News.

По словам О'Брайана, несмотря на то, что в администрации преуменьшают правдивость этих данных, ЦРУ попросило министерство юстиции США начать расследование утечки информации по данному вопросу.

Кроме того, как сообщил советник президента, директор ЦРУ Джина Хаспел передала разведданные силам коалиции для того, чтобы "убедиться в том, что они смогут обеспечить защиту войск".

Вопрос о доверии Трампа разведывательной информации о РФ возник после публикации газеты The New York Times, в которой утверждалось, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане.

Трамп заявил в среду, что сообщения СМИ о сговоре РФ с талибами являются попыткой навредить республиканской партии и лидеру США, президенту Трампу. "Секретного источника (этой информации - ИФ), наверное, вообще не существует, как и самой этой истории. Если дискредитированная газета The New York Times обладает источником, пусть раскроет его. Еще один обман!", - написал он в твиттере.

Трампа не информируют абсолютно обо всех донесениях американской разведки, потому что не всегда решения должен принимать именно он, завил в среду глава госдепа США Майк Помпео.

В то же время контролирующие палату представителей конгресса США демократы настаивают на получении от разведсообщества исчерпывающей информации о договоренностях России с движением "Талибан".

В случае, если информация The New York Times подтвердится, они намерены инициировать включение этой проблемы в какой-то форме в новый военный бюджет страны и ввести новые санкции против РФ.

Вместе с тем спикер палаты представителей Нэнси Пелоси потребовала немедленного введения санкций против России. По ее словам, для Трампа "игнорирование фактов", предоставляемых во время ежедневных брифингов, - "дело привычки".

Достоверность сообщения о плате Россией талибам за нападения на военных США в Афганистане также опроверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.