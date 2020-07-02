Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

"У меня хорошие новости. Сегодняшний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал отрицательный результат", - написал Укибай в четверг в твиттере.

"Согласно рекомендациям врачей, Нурсултан Назарбаев продолжит сохранять режим самоизоляции, работать дистанционно и уделять время прогулкам на свежем воздухе", - отметил он.

18 июня стало известно, что Назарбаев заразился COVID-19 и самоизолировался, чтобы работать дистанционно.

Первый президент Казахстана ушел в отставку в марте 2019 года. Назарбаев сохранил должности председателя Совета безопасности и лидера партии власти "Нур Отан".