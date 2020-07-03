В Нур-Султане открыли памятник Назарбаеву
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба главы государства.
Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.https://t.co/LnEorK3Y3e— Tengrinews (@tengrinewskz) July 3, 2020
Памятник установлен в Национальном университете обороны к юбилею: 6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет.
Токаев назвал символичным выбор места для монумента, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента.
Памятники Назарбаеву уже есть в Алма-Ате, Талдыкоргане, В Турции, Киргизии, Гагаузии и на Украине.
Нурсултан Назарбаев в марте 2019 года объявил об уходе с поста президента. Он остался во главе Совета безопасности Казахстана и считается лидером нации.