В Нур-Султане открыли памятник Назарбаеву

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по видеосвязи принял участие в церемонии открытия памятника первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев в режиме онлайн принял участие в церемонии открытия монумента Первому Президенту – Елбасы Нурсултану Назарбаеву.https://t.co/LnEorK3Y3e — Tengrinews (@tengrinewskz) July 3, 2020

Памятник установлен в Национальном университете обороны к юбилею: 6 июля Назарбаеву исполнится 80 лет.

Токаев назвал символичным выбор места для монумента, поскольку Вооруженные силы Казахстана были созданы указом первого президента.

Памятники Назарбаеву уже есть в Алма-Ате, Талдыкоргане, В Турции, Киргизии, Гагаузии и на Украине.

Нурсултан Назарбаев в марте 2019 года объявил об уходе с поста президента. Он остался во главе Совета безопасности Казахстана и считается лидером нации.