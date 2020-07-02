Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Белоруссии "по-человечески"

Президент Беларуссии Александр Лукашенко Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Белоруссия хочет, чтобы к ней по-человечески относились с Востока и не понукали с Запада, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе торжественного собрания в четверг, 2 июля, посвященного Дню Независимости.

"Сегодня Беларусь на разрыв. С Востока нас боятся потерять (и я это не скрываю, и понимаю наших братьев-россиян). Да мы и бежать никуда не собираемся: просто хотим, что в нашем общем доме, где мы жили и живем как братья, к нам относились по-человечески. Вот единственное требование, все остальное сами заработаем", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Белоруссия также не хочет, чтобы ею понукали с Запада, подчеркнул президент. "Недавно отличились французы. Им ли об этом говорить, когда еще "желтые жилеты" с улиц не сошли? Идет страшная конкурентная борьба, и нам, белорусам, в этой борьбе надо выстоять, пройти красиво. Надо не создать самим себе проблемы, и к концу года мы выйдем на тот путь развития, по которому шли всегда", - убежден глава государства.

В конце июня посольство Франции в Минске на своем сайте опубликовало заявление пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции, в котором осуждалось задержание двух кандидатов в президенты Белоруссии на предстоящих в августе выборах.

"Заключение под стражу двух кандидатов на предстоящих президентских выборах в Беларуси и аресты граждан и журналистов в ходе недавних манифестаций в их поддержку противоречат международным обязательствам Беларуси, являющейся членом ОБСЕ. Франция призывает Беларусь соблюдать свои обязательства и обеспечить уважение свободы выражения мнений и проведения демонстраций", - говорилось в сообщении посольства.