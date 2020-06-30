Amnesty International признала Бабарико и Тихановского узниками совести

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Международная организация Amnesty International признала Виктора и Эдуарда Бабарико, Сергея Тихановского, а также ряд их соратников и блогеров, задержанных ранее в Белоруссии, узниками совести.

"Amnesty International считает Сергея Тихановского и восемь человек, арестованных вместе с ним (Евгения Резниченко, Дмитрия Фурманова, Владимира Наумика, Вергилия Ушака, Александра Арановича, Сергея Калмыкова, Василия Бобровского и Артема Сакова), узниками совести, поскольку они попали за решетку исключительно в связи с мирным осуществлением своих прав", - говорится в специальном заявлении организации. Его приводит незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр "Весна".

Кроме того, в заявлении отмечается, что узниками совести стали Виктор и Эдуард Бабарико, "которые преследуются исключительно за мирное выражение своих политических взглядов".

Amnesty International также осуждает массовое преследование блогеров и журналистов, в частности Сергея Багрова, Сергея Латинского, Игоря Лосика, Владимира Неронского, Сергея Петрухина и Владимира Цыгановича.

"Все они – узники совести и должны быть немедленно и безоговорочно освобождены", - говорится в заявлении.

"Белорусские власти должны прекратить уголовное преследование, запугивание и репрессии против оппонентов Александра Лукашенко и их сторонников, активистов гражданского общества и независимых СМИ", - подчеркивает Amnesty International .

В документе отмечается, что усиление репрессий против права на свободу выражения мнений, прав на мирные собрания и ассоциации в контексте предстоящих выборов выявило многие другие проблемы с правами человека, в том числе дискриминацию женщин, иногда обретающую форму явной мизогинии, широко транслируемой крупнейшими государственными СМИ.

"Власти должны оперативно, обстоятельно, объективно, эффективно и прозрачно расследовать все сообщения о чрезмерном использовании физической силы сотрудниками правоохранительных органов и жестоком обращении с задержанными, а также все случаи угроз, нападений и оскорблений", - сказано в обращении.