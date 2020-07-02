Жителям Абхазии пообещали скорую возможность упрощенного получения гражданства РФ

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - До конца года будет решен вопрос приобретения жителями Абхазии гражданства России в упрощенном порядке, сообщил глава республики Аслан Бжания.

"Этот пункт договора между нашими странами должен быть реализован. Прошло уже более пяти лет после подписания договора с Россией о дружбе и стратегическом партнерстве, но в этом ключе пока еще ничего не сделано", - сказал Бжания журналистам в Сухуме. По его словам, процедура упрощенного получения гражданства РФ абхазцами будет реализована в течение полугода.

Глава республики заявил, что "этот вопрос важен для населения Абхазии и непонятно, почему он никак не может быть решен уже пять лет". "Примерно за такой же период времени началась и закончилась Вторая Мировая война, а мы не можем этот вопрос решить в мирных условиях", - возмутился он.

Один из пунктов договора о союзничестве и стратегическом партнерстве между Абхазией и РФ, подписанного в 2014 году, предусматривает дополнительные меры по упрощению процедур приобретения жителями Абхазии российского гражданства.

По данным российского посольства в Абхазии, в республике в настоящее время проживает около 140 тыс. граждан России.

Предоставление российского гражданства гражданам республики было прекращено после признания независимости Абхазии Российской Федерацией в 2008 году.

По данным последней переписи населения, всего в Абхазии проживает 245 246 человек.