В МВД рассказали об упрощенном порядке получения гражданства России

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Вступившие в силу поправки в закон "О гражданстве РФ" упростят процедуру получения российского паспорта иностранцами, благодаря чему значительное количество жителей дальнего зарубежья теперь смогут воспользоваться этой возможностью, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

"У многих причиной отказа от приобретения российского гражданства служил тот факт, что либо нужно было выйти из имеющегося гражданства, либо предъявить этот документ, который направлялся в полномочные органы государства гражданской принадлежности. Вот с 24 июля этот документ никому предоставлять не нужно, независимо от гражданской принадлежности", - сказала Казакова в интервью, опубликованном в понедельник в "Российской газете".

По ее словам, "значительное количество лиц из дальнего зарубежья, имеющих виды на жительство для проживания на территории РФ, с учетом изменившихся условий об отказе от имеющегося гражданства теперь, скорее всего, обратятся с заявлениями о приобретении гражданства".

При этом, как отметила Казакова, упростится процедура получения гражданства и для иностранцев, окончивших российские вузы.

"По ранее действующему законодательству необходимо было представлять документы о том, что человек после окончания вуза отработал официально три года с отчислением в различные фонды социального страхования определенных денежных средств", - пояснила начальник миграционного главка МВД РФ.

"Но, учитывая такую категорию иностранных граждан, как выпускники вузов, которая востребована на рынке труда и адаптирована в российское общество, срок осуществления трудовой деятельности был снижен с трех лет до одного года. И я надеюсь, что данной нормой воспользуются многие иностранные граждане", - добавила Казакова.