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США примут меры, если подтвердился "сговор" России с талибами

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - США будут решительно реагировать, если подтвердится информация о том, что Россия якобы предлагала вознаграждения талибам (движение "Талибан" - запрещенная в РФ террористическая организация) в обмен на нападения на американских военных, заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

"Это важные утверждения. Если они будут подтверждены, то я могу гарантировать вам, что президент примет решительные меры", - сказал О'Брайен журналистам в Белом доме.

Он также отметил, что Вашингтон может никогда не узнать правду об этом из-за утечки информации в СМИ.

О'Брайен сообщил, что сотрудник ЦРУ решила не информировать президента США Дональда Трампа устно, "поскольку у нее не было доверия к разведданным".

При этом он отказался ответить, получал ли Трамп информацию в письменном виде.

В конце июня газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.

Авторы статьи утверждали, что президенту США Дональду Трампу доложили об этих выводах разведки еще в марте 2020 года, однако, как говорилось в материале, тот пока не решил, как следует реагировать. Аналогичную информацию опубликовала газета The Washington Post. По ее данным, в результате сговора погибли несколько американских военнослужащих.

В Белом доме заявили, что Трамп не получал таких разведданных, а также, что в настоящее время в администрации проверяют эту информацию, и что в американском разведсообществе нет единого мнения о ее достоверности.

США Россия Афганистан Талибан Роберт О"Брайен

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