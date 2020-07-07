Патрушев заявил, что Россия никогда не сотрудничала с "Талибаном"

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Утверждения о сговоре России с талибами ("Талибан", запрещенная в РФ террористическая организация) против американских военных в Афганистане безосновательны и нелепы, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Это нелепые утверждения. Их могут озвучивать только те, кто плохо разбирается в обстановке в Афганистане или намеренно искажает реальное положение дел в регионе", - заявил Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".

"Любые утверждения о том, что наша страна вступила с талибами в сговор, тем более с целью убийства американских военнослужащих, не имеют под собой никаких оснований", - сказал Патрушев.

Он заявил, что Россия "никогда не сотрудничала с "Талибаном". В 2003 году по решению Верховного суда эта группировка официально признана в России террористической, сказал секретарь Совбеза РФ.

На вопрос об отношении к заявлению Белого дома о том, что президент США Дональд Трамп примет серьёзные меры, если информация в СМИ о сговоре России и талибов подтвердится, Патрушев ответил: "Это не информация. Речь идет о безосновательных домыслах журналистов, которые уже были опровергнуты Белым домом и Пентагоном".

"Американской администрацией уже неоднократно принимались решения о введении санкций против нашей страны на основании фальшивых новостей. Теперь же их СМИ взялись за Афганистан, по которому до настоящего момента между нашими странами был налажен регулярный диалог, что, видимо, не устраивало определенные политические круги", - сказал Патрушев.

"Подобный недружественный выпад в наш адрес вряд ли будет способствовать восстановлению атмосферы доверия, о котором уже не первый год заявляют не только в Москве, но и в самом Вашингтоне", - заявил Патрушев.

Он сказал, что российские и американские спецслужбы сотрудничают по широкому спектру направлений, в том числе в сфере антитеррора.

"Противодействие терроризму – эта та сфера, где есть конкретные практические результаты", - заявил Патрушев.

"Хотелось бы верить, что в дальнейшем американские СМИ будут более ответственно подходить к своим публикациям и не станут провоцировать напряженность в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Остается лишь надеяться, что впредь американские политические круги будут решать свои внутренние проблемы, не пытаясь заработать предвыборные очки за счет России", - заявил Патрушев.

Ранее газета The New York Times опубликовала статью, в которой сообщала со ссылкой на неназванных американских официальных лиц, что российская военная разведка якобы предлагала талибам вознаграждение за нападения на американских военнослужащих в Афганистане. По информации издания, это происходило в разгар переговоров о мирном урегулировании афганского конфликта.