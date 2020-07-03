На фабрике по производству фейерверков в Турции произошел мощный взрыв
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Мощный взрыв прогремел в пятницу на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает Анатолийское агентство новостей.
По его данным, в здании фабрики в момент происшествия находились 150-200 человек. Их судьба пока неизвестна. О жертвах и пострадавших не сообщается.
Sakarya'daki korkunç patlamayı görgü tanığı anlattı https://t.co/JBMMVnPyIp pic.twitter.com/sbvAsg9q40— CNN TÜRK #MaskeniTak 😷 (@cnnturk) July 3, 2020
Телеканал CNN Turk показал в эфире разрывы на территории фабрики и столбы густого черного дыма над ней.
О причинах трагического происшествия пока не сообщается.