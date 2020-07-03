При взрыве на фабрике фейерверков в Турции пострадали 97 человек
Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - По меньшей мере, четыре человека погибли и 97 получили ранения в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в провинции Сакарья на северо-западе Турции, сообщает Associated Press.
Все получившие ранения рабочие госпитализированы, но 16 из них уже выписали.
На месте работают бригады пожарных, туда также отправили два вертолета и один самолет. Возгорание удалось взять под контроль, но на месте все еще происходят взрывы. Также на место происшествия отправлены 85 карет скорой помощи, два вертолета и 11 спасательных команд.
Всего в здании фабрики находились 186 рабочих.
Все дороги по направлению к заводу заблокированы для движения автотранспорта.