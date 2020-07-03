Защита Пулатова получила право осмотреть обломки самолета рейса MH17

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Адвокаты россиянина Олега Пулатова - одного из фигурантов дела о крушении самолета MH17 на востоке Украины - получили от суда право осмотреть обломки авиалайнера, сообщают европейские СМИ.

Адвокаты на слушаниях пояснили, что это им необходимо, чтобы проверить как версию следствия, так и альтернативные теории о крушении самолета.

Один из судей на слушаниях, состоявшихся в пятницу в окружном суде в Гааге, попросил у прокуратуры организовать такой осмотр, причем адвокатам Пулатова разрешено взять с собой своего эксперта, который будет пояснять им различные технические детали.

Обломки хранятся на военной базе в Нидерландах. Сторона защиты хочет проверить, соответствуют ли действительности утверждения, что на них видны следы применения разных типов оружия. После осмотра выбранный адвокатами Пулатова эксперт составит доклад, который впоследствии изучат нидерландские специалисты по военной авиации, а также - сотрудники прокуратуры.

В то же время нидерландский окружной суд отказал защите в удовлетворении ряда запросов.

В частности, суд повторно отказал в переводе всех документов дела на русский язык, поскольку это требование признано недостаточно обоснованным. Также отклонены просьбы защиты о проведении опроса ряда свидетелей, рассмотрении альтернативных версий произошедшего, поскольку все они, кроме основной, ранее были рассмотрены и признаны несостоятельными.

Суд отказал и в рассмотрении на слушаниях обстоятельств гибели украинского пилота Владислава Волошина, которого считают причастным к уничтожению лайнера.

Гибель "Боинга"

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Расследование причин катастрофы ведет совместная следственная группа (JIT, ССГ), в которую входят представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

В сентябре 2016 года ССГ обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности этого "Бука". По данным ССГ, это ракетная установка российской 53-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в Курске.

19 мая 2019 года следственная группа официально назвала четырех обвиняемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Все они, как сообщалось, в суд не явились. Пулатов на данный момент – единственный фигурант дела, отправивший на слушания своих адвокатов.