Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Правительство Нидерландов объявило 10 июля, что подаст иск против России в ЕСПЧ в связи с этой катастрофой.

Москва не получала об этом уведомления из Страсбурга, отметили в Минюсте. Ранее об отсутствии официальных уведомлений заявила и представитель МИД Мария Захарова.

Перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить с участием сторон ее приемлемость, а этот этап может занять несколько лет, отменили в Минюсте. Там пообещали, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

Правительство Нидерландов объяснило, что хочет привлечь к ответственности Россию за ее роль в крушении пассажирского самолета и передаст ЕСПЧ всю имеющуюся информацию о сбитом рейсе. Жалоба будет подана одновременно с подачей индивидуальных жалоб родственников погибших.

3 марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в причастности к гибели рейса МН17. Самолет Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года, погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.