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Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.

Правительство Нидерландов объявило 10 июля, что подаст иск против России в ЕСПЧ в связи с этой катастрофой.

Москва не получала об этом уведомления из Страсбурга, отметили в Минюсте. Ранее об отсутствии официальных уведомлений заявила и представитель МИД Мария Захарова.

Перед рассмотрением жалобы по существу ЕСПЧ должен оценить с участием сторон ее приемлемость, а этот этап может занять несколько лет, отменили в Минюсте. Там пообещали, что Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

Правительство Нидерландов объяснило, что хочет привлечь к ответственности Россию за ее роль в крушении пассажирского самолета и передаст ЕСПЧ всю имеющуюся информацию о сбитом рейсе. Жалоба будет подана одновременно с подачей индивидуальных жалоб родственников погибших.

3 марта 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс над четырьмя обвиняемыми в причастности к гибели рейса МН17. Самолет Malaysia Airlines был сбит 17 июля 2014 года, погибли 298 человек, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Схипхол Окружной суд Гааги MH17 Malaysia Airlines Нидерланды Донецк ЕСПЧ Минюст МИД

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