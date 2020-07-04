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США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения

США направят авианосцы в Южно-Китайское море, где КНР проводит военные учения
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Фото: Reuters

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Американские авианосцы "Рональд Рейган" и "Нимиц" вместе с кораблями сопровождения направлены в район Южно-Китайского моря для проведения крупных военно-морских учений, сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, корабли направлены, чтобы "донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе".

"Цель состоит в том, чтобы послать недвусмысленный сигнал нашим партнерам и союзникам, что мы привержены поддержанию региональной безопасности и стабильности", - заявил журналистам контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группировкой во главе с авианосцем "Рональд Рейган".

Наблюдатели обращают внимание, что ранее о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские) в Южно-Китайском море объявил Китай. Накануне министерство обороны США завило об обеспокоенности в связи с этим сообщением.

В распространенном Пентагоном заявлении говорится, что район, где должны состояться учения, "охватывает спорные воды и территории".

"Проведение военных учений на спорной территории в Южно-Китайском море контрпродуктивно для усилий по ослаблению напряженности и поддержанию стабильности. Действия КНР еще больше дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море", - подчеркивается в заявлении.

Пентагон завил, что будет продолжать следить за ситуацией в надежде на то, что "КНР снизит уровень милитаризации и принуждения своих соседей в Южно-Китайском море".

"Мы настоятельно призываем все стороны проявлять сдержанность и избегать военных действий, которые могли бы обострить разногласия в Южно-Китайском море", - отметило минобороны США.

Острова Сиша являются предметом территориального спора между Китаем и Вьетнамом. Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море - Наньша (Спратли) - оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

США Китай Южно-Китайское море

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