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США перебросили на Гуам стратегический бомбардировщик

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - На фоне проходящих в Южно-Китайском море крупномасштабных учений Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая Пентагон перебросил на остров Гуам в западной части Тихого океана стратегический бомбардировщик B-52H, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Бомбардировщик, способный нести крылатые ракеты и авиабомбы в ядерном оснащении, совершил транстихоокеанский перелет с авиабазы Барксдейл в штате Луизиана.

Тем временем ВМС США в субботу сообщили о начале патрулирования сразу двух авианосных ударных групп во главе с атомными авианосцами Nimitz и Ronald Reagan в Южно-Китайском море.

По данным Тихоокеанского флота США, в ходе проведения противовоздушной и авиационной ударной операций авианосные группы с кораблями боевого охранения отработают способность сил противодействовать возможным атакам противника.

США отметили, что учения американских авианосных групп в районе Южно-Китайского моря направлены на то, чтобы донести до Китая недвусмысленное сообщение о том, что они не одобряют наращивание военной мощи Пекина в регионе.

Пекин объявил о проведении с 1 по 5 июля учений в районе островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море. Минобороны обороны США заявило об обеспокоенности из-за этого.

В распространенном Пентагоном заявлении говорится, в частности, что район, где проводятся учения, "охватывает спорные воды и территории".

Китай и Вьетнам оспаривают суверенитет над островами Сиша. Принадлежность еще одного архипелага в Южно-Китайском море – Наньша (Спратли) – оспаривают Китай, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Филиппины.

B-52 США Китай Южно-Китайское море Гуам

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