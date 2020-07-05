Пожар на фабрике по производству красок в Баку потушен

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку ликвидирован, сообщает МЧС Азербайджана в воскресенье.

По предварительным данным, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. В тушении участвовали привлечены пожарные расчеты, спасатели и войска гражданской обороны. Пять сотрудников МЧС пострадали, из них четверым оказали помощь на месте, а еще одного отправили в Центр токсикологии.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку поступил 4 июля в 20:12 по местному времени (19:12 по Москве).

К тушению пожара были привлечены 32 единицы техники. Пожар сопровождался пятью взрывами химических реагентов.