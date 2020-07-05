Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:50Заразились
на 05.07В России 681 251+13 368В мире 11 267 309+192 431

Пожар на фабрике по производству красок в Баку потушен

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку ликвидирован, сообщает МЧС Азербайджана в воскресенье.

По предварительным данным, площадь возгорания составила три тысячи квадратных метров. В тушении участвовали привлечены пожарные расчеты, спасатели и войска гражданской обороны. Пять сотрудников МЧС пострадали, из них четверым оказали помощь на месте, а еще одного отправили в Центр токсикологии.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку поступил 4 июля в 20:12 по местному времени (19:12 по Москве).

К тушению пожара были привлечены 32 единицы техники. Пожар сопровождался пятью взрывами химических реагентов.

Азербайджан Баку

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

ВОЗ прекратила испытания трех препаратов против COVID-19

Rocket Lab не смогла вывести спутники на орбиту

Что случилось этой ночью: воскресенье, 5 июля

Трамп пообещал победить левых радикалов

Трамп пообещал победить левых радикалов

Индиец заказал золотую маску для защиты от вирусов

Россиянин, просивший убежища, застрелен в Австрии

Россиянин, просивший убежища, застрелен в Австрии

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Во Флориде зарегистрированы 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

Министр обороны Турции заявил о законности присутствия турецких военных в Ливии

Эксперт сообщил о сложной ситуации с коронавирусом в 15 штатах США

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');