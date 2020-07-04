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Четыре человека пострадали при пожаре на фабрике красок в Баку

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Пожар на фабрике по производству красок "Sobsan" в Баку сопровождался пятью взрывами химических реагентов, сообщили азербайджанские СМИ.

По данным СМИ, взрывы произошли в чанах с химическими реагентами, что привело к увеличению площади возгорания.

В результате пожара пострадали четыре человека.

В настоящее время общая площадь возгорания составляет 700 квадратных метров,

К тушению пожара привлечено 32 единиц техники и 160 человек личного состава МЧС Азербайджана.

В МЧС сигнал о пожаре на фабрике по производству красок "Sobsan" поступил в 20:12 по местному времени (19:12 по Москве).

Азербайджан Баку

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