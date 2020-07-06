Газ "Газпрома" оказался самым дешевым на китайском рынке

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Газ "Газпрома", поставляемый в Китай по газопроводу "Сила Сибири", оказался самым дешевым на китайском рынке среди продукции других трубопроводных поставщиков, свидетельствуют данные Генеральной администрации КНР по таможне.

Потратив пять лет на достижение лучшей цены, российская компания получила цену, которую в компании определяют как "конкурентоспособную".

Цена

Во втором квартале 2020 года стоимость российских поставок снизилась на 10% по отношению к уровню первого квартала - до $183 за тысячу кубометров.

Контракт на поставку газа по "Силе Сибири" привязан к цене мазута и газойля с девятимесячным лагом, цена газа меняется поквартально.

Цена поставок газа из Туркмении в апреле была $227, Узбекистана - $212, Казахстана - $194, а Мьянмы - $365 за тысячу кубометров.

Эти данные согласуются с более ранними комментариями российской компании. Правда, представляла она их не с точки зрения доходности, а с точки зрения конкурентоспособности. Зампред "Газпрома" Елена Бурмистрова на февральском "Дне инвестора" говорила, что "благодаря ряду факторов, включая более короткое транспортное плечо, поставки российского газа будут более привлекательны по сравнению с доставкой газа из Центральной Азии".

Объемы

Крупнейшим поставщиком трубопроводного газа в Китай, по данным таможенной статистики, является Туркменистан - в 2019 году он поставил в КНР 31,2 млрд кубометров газа. В апреле 2020 года он поставлял 69 млн куб. м в сутки, что на 18% ниже, чем в январе.

На фоне коронавирусного коллапса Китай сократил отбор газа по всем трубопроводным контрактам: с Узбекистаном на 36%, Казахстаном на 21%, Мьянмой на 14%. Российские поставки сократились меньше всего - "Газпром" в апреле поставлял в Китай в среднем 9 млн куб. м сутки, что на 12% ниже, чем в январе (10,3 млн куб. м). На фоне этого даже произошла рокировка на двух последних позициях по объему поставок: Россия вышла с последнего места на четвертое, обойдя Узбекистан.

В сжиженном виде Россия на последнюю отчетную дату (432 млн куб. м в апреле) поставляла в Китай больше газа, чем по трубе (271 млн куб. м).

История

Поставки российского газа начались в конце 2019 года и первые пять лет отводятся на наращивание поставок до 38 млрд куб. м в год.

Переговоры о поставках российского газа в Китай шли долго (рамочное соглашение об основных условиях поставки было подписано еще в октябре 2009 года), и торопиться партнеры не собирались: каждый рассчитывал получить наиболее выгодную цену. Переговоры вышли на финишную прямую вскоре после присоединения Крыма, которое резко изменило отношения России с Европой - главным покупателем отечественного природного газа.

Российской политике нужен был прорыв на восточном направлении и с момента подписания указа о присоединении (21 марта 2014 года) до подписания контракта на поставку газа по "восточному маршруту" (21 мая) прошло ровно два месяца.

Спустя несколько дней после подписания контракта зампред "Газпрома" Александр Медведев советовал не спрашивать компанию о цене поставок в Китай: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно".