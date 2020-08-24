Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Крупнейший импортер природного газа – Китай – в июне 2020 года закупил 5,03 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ). Это на 4% больше, чем в июне 2019 года, но на 13% меньше, чем в мае 2020 года. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики КНР.

Импорт трубопроводного газа снизился до 3,032 млрд куб. м. Падение происходит как в годовом соотношении (на 23%), так и к предыдущему месяцу - на 9%. Китай импортирует газ по трубопроводам из Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Мьянмы, а также от "Газпрома" из России.

В среднем в сутки Китай в июне 2020 года импортировал 101 млн куб. м – это минимальное значение с сентября 2017 года – то есть почти за три года.

Китай две трети своего потребления покрывает за счет сжиженного природного газа и лишь треть – за счет импорта по трубопроводам. С ударом пандемии коронавируса Поднебесная практически синхронно снизила закупки газа по обоим типам доставки – примерно на 20% в феврале-марте по отношению к уровню января. Однако затем СПГ пошел в рост, а поставки трубопроводного газа продолжили снижение.