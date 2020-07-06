Лондон ввел персональные санкции в связи с "делом Магнитского"

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Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник официально объявил о введении индивидуальных санкций в отношении лиц, связанных с "делом Магнитского".

"Мы вводим санкции против физических лиц, которые были вовлеченных в одни из самых вопиющих за последние годы нарушений прав человека. Первые (субъекты санкций - ИФ) - лица, которые были связаны с пытками и убийством Сергея Магнитского - юриста, который раскрыл крупнейшее налоговое мошенничество в российской истории", - сказал он во время выступления в парламенте.

В санкционный список вошли 25 граждан РФ. В частности, в списке есть имя председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

Помимо него в список список включены бывший замначальника СИЗО "Бутырка" Дмитрий Кратов, бывший начальник Следственного комитета при МВД России, генерал-лейтенант юстиции Алексей Аничин, а также следователь МВД России Олег Сильченко. В списках также присутствуют бывший заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, сотрудник Генпрокуратуры Андрей Печегин, судья Сергей Подопригоров, который постановил арестовать Магнитского в 2008 году, экс-судья Елена Сташина и другие представители судебной власти.

Также под санкции подпали другие представители МВД, сотрудники СИЗО "Матросская тишина" и "Бутырка", а также медики.

Согласно документу МИД Великобритании, в отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

Рааб отметил, что санкции вводятся в рамках нового правого режима, предусмотренного законодательной поправкой, аналогичной американскому "акту Магнитского".

Министр добавил, что санкции также предусмотрены против лиц, причастных к убийству саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, к преследованиям народа рохинджа и к содержанию лагерей для подневольной рабочей силы в КНДР.

Ранее издание Financial Times отмечало, что это первый после Brexit случай введения британскими властями санкционного режима против иностранцев. Газета уточняла, что, в частности, гражданам России и подданным Саудовской Аравии грозят визовые запреты и заморозка активов за предполагаемые нарушения прав человека.

В октябре 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что в основе так называемого "акта Магнитского", предусматривающего пакет антироссийских санкций, лежат политические игры.

Дело Магнитского

Магнитского арестовали в России в ноябре 2008 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. 16 ноября 2009 года он умер в следственном изоляторе "Бутырка". Его защита заявила, что ему не оказывали необходимую медицинскую помощь, а правозащитники обвинили в его смерти врачей и силовиков. В фонде Hermitage Capital связывают уголовное преследование Магнитского с тем, что он раскрыл схему хищения из российского бюджета 5,4 млрд рублей, к которому были причастны сотрудники правоохранительных органов.

В США сочли, что смерть юриста не была надлежащим образом расследована. В декабре 2012 года в США был принят "акт Магнитского", который позволяет вводить санкции против иностранцев, подозреваемых в нарушениях прав человека в своей стране. В ответ на это решение в России приняли так называемый "закон Димы Яковлева", который запретил американцам усыновлять российских сирот.