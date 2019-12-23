Пять человек казнят в Саудовской Аравии за убийство журналиста Хашкаджи

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Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Суд в Саудовской Аравии в понедельник приговорил к смертной казни пять человек, признанных виновными в убийстве журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает в понедельник телеканал "Аль-Арабия" со ссылкой на саудовскую прокуратуру.

Еще троих приговорили к тюремным срокам общей продолжительностью 24 года. Имена осужденных СМИ не называют.

Бывшего советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани в ходе расследования допросили, но обвинения ему не выдвигали. Тем не менее Аль-Кахтани лишился своего поста после убийства Хашкаджи.

Суд не нашел достаточных оснований, чтобы признать виновным по этому делу бывшего замглавы саудовской разведки Ахмада аль-Асири. Его также освободили от должности вскоре после убийства Хашкаджи.

Журналист Хашкаджи, работавший на The Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.

В Саудовской Аравии в связи с убийством Хашкаджи были предъявлены обвинения 11 подозреваемым, в том числе, бывшему заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири.