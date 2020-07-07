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Аудиторам "Большой четверки" предписано отделить аудиторские операции от остального бизнеса

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Британский регулятор - Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council, FRC) - предписал аудиторам "Большой четверки" PwC, KPMG, EY и Deloitte отделить аудиторские операции от остального бизнеса. Financial Times назвала это крупнейшей за несколько десятилетий реформой аудиторской отрасли.

Компании должны представить на рассмотрение FRC планы разделения аудиторских и консалтинговых операций до 23 октября текущего года, и на реализацию этих планов им отведено время до июня 2024 года.

FRC 6 июля разъяснил основные цели, которых он планирует достичь за счет реорганизации отрасли. Главной целью он назвал "улучшение качества аудита за счет гарантирования того, что люди, занятые в аудиторской практике, фокусируются, прежде всего, на обеспечении качественного аудита в интересах общества".

Анализ деятельности аудиторов, проведенный за последние годы, выявил чрезмерную взаимосвязь аудиторских операций компаний "большой четверки" с их консалтинговым бизнесом, что создавало конфликты интересов, не располагающие к проведению объективных аудиторских проверок.

Глава FRC Джон Томпсон заявил, что операционное отделение аудиторских операций от остального бизнеса компаний "большой четверки" является лишь одним элементом стратегии регулятора по улучшению качества и эффективности корпоративной отчетности и аудита.

"Сегодня FRC сделал важный шаг в реформе аудиторской отрасли, определив принципы операционного отделения аудиторской практики от остальных операций. Мы полностью привержены проведению широкого круга реформ в сфере корпоративной отчетности и аудита и со временем представим следующие аспекты пакета реформ", - заявил он.

На долю аудиторских операций приходится примерно 20% выручки "большой четверки" аудиторов.

PwC KPMG EY Deloitte Великобритания FRC

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