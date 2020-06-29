Германия перестроит систему контроля за аудиторами после краха Wirecard

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Германия перестроит систему контроля за аудиторвами после выявления фальсификации выручки и банкротства финтех-компании Wirecard AG, еще недавно стоившей больше, чем крупнейший в стране Deutsche Bank. Ранее в июне Wirecard признала нехватку на ее счетах 1,9 млрд евро.

Функции контроля и надзора за аудиторами будут переданы от саморегулируемой организации государственному органу - в Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin), пишет Financial Times.

В течение последних лет аудитором Wirecard была Ernst&Young, компания "большой четверки". Как выяснилось, она долгое время не проверяла документы (оказавшиеся затем фальшивкой) о реальном наличии денег на трастовых счетах компании в некоторых азиатских банках.

Аудиторское СРО получило запрос от BaFin в отношении проверки Wirecard еще в начале года, но действовало медленно, пишет FT. Группа инвесторов готовит теперь иск к властям Германии в связи невыполнением ими надзорных и контрольных функций.

EY, отвечая на критику инвесторов, ссылается на то, что, как и все остальные, была введена в заблуждение менеджментом Wirecard. "Есть все признаки того, что это было проработанное и изощренное мошенничество, в которое были вовлечены разные лица в различных организациях в мире - с преднамеренной целью обмана", - говорит EY.

Европейская комиссия, как ожидается, проведет проверку самого BaFin на предмет несоблюдения возложенных на него обязанностей по надзору за эмитентом, крах которого создал угрозу подрыва доверия инвесторов к финансовому рынку.

Wirecard использовала партнеров для процессинга платежей в странах, где у нее не было разрешения на проведение финансовых транзакций. Средства компании оставались на доверительных счетах в банках-партнерах, но засчитывались в ее финансовые результаты. В последние годы на эти деньги приходилось значительно более четверти всей выручки Wirecard.

Аудиторы задавали вопросы в отношении этой схемы, которая многим казалась непрозрачной. Еще в 2016 году группа инвесторов обвинила Wirecard в корпоративном мошенничестве. В 2019 году FT опубликовала серию критических статей о "творческом подходе к бухгалтерскому учету" в Wirecard. После этого BaFin начала расследование в отношении самих авторов публикации; Wirecard подала на газету в суд, обвинив ее в неверном изложении конфиденциальных документов и в сговоре с трейдерами, играющими на понижение цены акций компании.

Скандал вокруг Wirecard начал разгораться в конце июня, когда аудиторы EY не смогли подтвердить наличие 1,9 млрд евро на трастовых счетах компании в филиппинских банках. Совет управляющих компании признал, что этих средств, возможно, вообще не существовало. Компания в результате не смогла опубликовать годовой отчет и отозвала отчетность за предыдущие периоды.

Гендиректор Wirecard Маркус Браун ушел в отставку и почти сразу был задержан по подозрению в искажении финансовой отчетности. Стало известно, что Visa и Mastercard рассматривают вопрос о лишении Wirecard возможности производить платежи через их сети, а банки не готовы продлевать кредиты для компании. Wirecard подала в суд заявление о начале процедуры банкротства. Акции компании в течение 5 дней, пока разворачивались эти события, упали более чем 90%.

Министр финансов Германии Олаф Шольц назвал случившееся беспрецедентным для финансовой сферы.

Платежная компания Wirecard считалась восходящей звездой германского финтеха, она предлагает компаниям технологии и системы для проведения электронных платежей с использованием Visa, Mastercard.