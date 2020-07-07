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Торговая комиссия США начала расследование импорта фосфатов из России и Марокко

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Комиссия по международной торговле США начала расследование импорта фосфорных удобрений из России и Марокко.

Предварительное заключение комиссии о необходимости компенсационных пошлин должно быть принято к 10 августа и направлено в министерство торговли США к 17 августа, говорится в сообщении регулятора.

В конце июня крупнейший в США производитель фосфатов Mosaic направил обращения в министерство торговли и Комиссию по международной торговле США, попросив ввести компенсационные пошлины на ввоз фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. В настоящее время "большие объемы несправедливо субсидируемого импорта из России и Марокко наносят ущерб бизнесу Mosaic", отмечалось в заявлении.

Россия является вторым по величине поставщиком фосфатов на рынок США после Марокко, обеспечивающего более 50% импорта. Фосфорные удобрения в США продают российские "ФосАгро" и "ЕвроХим". Обе компании говорили о планах по увеличению поставок на этот рынок, "ЕвроХим" несколько лет назад купил местного дистрибьютора удобрений.

По оценке Fitch, возможные пошлины США на ввоз фосфорных удобрений из России не окажут существенного влияния на "ФосАгро", у которой на США в I квартале приходилось 6% продаж. По мнению агентства, "ФосАгро" сможет переориентировать эти объемы на другие рынки либо, в зависимости от размера пошлины, продолжить поставки в США без ощутимого ущерба для маржи (учитывая низкую себестоимость производства).

США Марокко Россия Mosaic ФосАгро ЕвроХим

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