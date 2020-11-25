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Минторг США ввел предварительные пошлины на импорт фосфатов из РФ

Пошлины введены также в отношении удобрений из Марокко

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство торговли США ввело предварительные компенсационные пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко, сообщила североамериканская Mosaic, по заявлению которой было начато расследование.

Регулятор пришел к выводу о субсидировании импорта фосфатов из этих стран и определил ставки субсидий на уровне 20,94% для "ФосАгро", 72,5% для "ЕвроХима", 32,92% - для остальных российских производителей. Ставка для марокканской OCP составит 23,46%.

В ближайшие дни таможня США начнет собирать с импортеров денежные депозиты на основании этих предварительных ставок.

Окончательное решение американского Минторга в рамках расследования будет опубликовано до 8 февраля 2021 года, ожидает Mosaic.

Комиссия по международной торговле США должна опубликовать свои финальные выводы до 25 марта следующего года. В предварительном отчете комиссия сообщила, что "предположительно субсидируемый" импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко наносит ущерб внутренним производителям.

Россия является вторым по величине поставщиком фосфатов на рынок США после Марокко, обеспечивающего более 50% импорта.

После начала расследования, инициированного Mosaic, поставки фосфорных удобрений в США из России и Марокко практически прекратились, что вызвало существенный рост цен на внутреннем рынке Соединенных Штатов, сообщала "ФосАгро". Компания говорила, что перенаправила объемы из США на рынок Канады.

"ЕвроХим" заявлял, что в случае введения американскими властями пошлин на импорт фосфатов может как переориентировать объемы с этого рынка в Бразилию, так и начать отгрузки в США со своего завода в Литве.

Mosaic Минторг США США ФосАгро ЕвроХим Марокко OCP

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