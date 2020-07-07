Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:27Заразились
на 07.07В России 694 230+6 368В мире 11 620 096+170 389

110 домов сгорели в Луганской области Украины в результате лесного пожара

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных в результате лесного пожара в Луганской области по состоянию на 17:30 выросло до девяти человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - указывается в сообщении.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.

Украина

Новости
Пандемия коронавируса

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется

Глава ВОЗ заявил, что распространение коронавируса в мире ускоряется
Пандемия коронавируса

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

Вирусолог сообщил, что 17 вакцин от COVID-19 в мире уже начали испытывать на людях

В ВОЗ сочли, что бубонная чума в Китае и Монголии не представляет повышенную опасность

TikTok решил уйти из Гонконга после принятия Пекином закона о нацбезопасности

Пандемия коронавируса

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Мельбурн уйдет на самоизоляцию на шесть недель

Аудиторам "Большой четверки" предписано отделить аудиторские операции от остального бизнеса

Что случилось этой ночью: вторник, 7 июля

Число жертв наводнения в Японии достигло 50 человек

Число жертв наводнения в Японии достигло 50 человек

Facebook и другие IT-гиганты перестанут принимать запросы КНР о выдаче данных гонконгцев

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');