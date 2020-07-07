110 домов сгорели в Луганской области Украины в результате лесного пожара

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Количество госпитализированных в результате лесного пожара в Луганской области по состоянию на 17:30 выросло до девяти человек, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Предварительно 1 человек погиб и 9 человек госпитализированы в больницу. Огнем уничтожено около 80 дачных домов садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в с. Смоляниново", - указывается в сообщении.

Ранее агентство "Интерфакс-Украина" сообщало, что пожар начался утром 7 июля. В районе поселков Волчье и Смоляниново Новоайдарского района пожар охватил около 85 га, ведется эвакуация местных жителей. Также ведется ликвидация пожара неподалеку от с. Капитаново Новоайдарского района на территории Капитановского лесничества, площадь которого составляет около 40 га.